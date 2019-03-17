Феттель шокирован скоростью «Мерседеса»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от итогов гонки Гран-при Австралии и в очередной раз подчеркнул, что скорость «Мерседеса» его шокировала.

«Если говорить об итогах гонки, не ожидал ничего, ведь в первой гонке сезона никогда не ожидаешь определённого результата, но всё-таки думал, что мы будем лучше. Я бы хотел знать, почему мы были настолько медленными. Впереди длинный сезон, да, у „Мерседеса“ была шокирующая скорость и им удалось победить очень легко. Но нам нужно обращать внимание на себя. Необходимо вернуться на базу, проанализировать все данные и посмотреть, что мы можем сделать к следующему этапу.

В этот уик-энд машина не была идеальной. Я ожидал большего, в Барселоне болид работал отлично", — приводит слова немца официальный сайт Формулы-1.