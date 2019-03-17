Кубица повредил антикрыло при контакте с Гасли

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица рассказал о проблемах на Гран-при Австралии, где он занял 17-е и последнее место.



«Определённо, непростая гонка. Ещё до старта знали, что так будет. Решили стартовать на шинах „хард“, чтобы получить на них опыт. При таких шинах я хорошо стартовал. В первом повороте я был внутри, а на выходе один из „Ред Булл“ (Пьер Гасли. — Прим. „Чемпионата“) сместился вправо, чтобы избежать контакта, и наши машины соприкоснулись. Моё переднее антикрыло было повреждено, так что пришлось заехать в боксы. Вдобавок к этому на третьем круге я потерял одно из зеркал, так что при синих флагах было нелегко. Я был не в лучшей форме из-за некоторых повреждений машины… Знаю, это звучит странно, и думал, что никогда не скажу что-то такое, но пусть было очень трудно, но, думаю, были и позитивные моменты. Хочу поблагодарить всех в команде», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».