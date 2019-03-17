Албон: смешанные чувства, ведь мы могли набрать очки

Гонщик «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал финиш на 14-м месте в гонке Гран-при Австралии.



«Смешанные чувства. Это мой первый опыт гоночного уик-энда, и я не знал, чего ожидать. Гонка началась хорошо. Отпустил сцепление и подумал: „Отлично, всё нормально!“ Сразу отыграл две позиции, мы были в борьбе — я уже находился всего в одной позиции от очковой зоны. Лучше для меня и быть не могло. Мы были в борьбе с Джовинацци. Думаю, у него были проблемы с шинами. Каждый на такой стратегии, как у меня, проиграл. Все парни, которые оставались на более жёстких шинах позади, пересидели нас. Это сказалось на нашей гонке, но я все равно доволен, как прошёл уик-энд. Думаю, мы могли набрать очки, что немного печалит, но это был хороший опыт, я провёл чистый уик-энд», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».