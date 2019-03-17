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Хюлькенберг: старт и первый круг сделали нашу гонку, хорошее начало сезона

Хюлькенберг: старт и первый круг сделали нашу гонку, хорошее начало сезона
Авто / Формула-1

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал финиш на седьмом месте на Гран-при Австралии.

«Хорошее начало сезона, мы набрали солидное число очков. Гонка была сложной, особенно последние 10 кругов. Я находился под давлением и должен был сражаться по-настоящему, чтобы удержать седьмое место. Рад, что добился этого. Старт и первый круг сделали нашу гонку. Здесь очень важна позиция на трассе, ну а после этого нужно было контролировать работу автомобиля и шин. Мы можем быть довольны сегодняшним днём. Это положительный результат, но он также показывает, что у нас впереди много работы. Нам нужно серьёзно всё проанализировать и продолжить искать скорость, особенно чтобы улучшить баланс машины», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

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