В «Ред Булл» потроллили Алонсо

Нынешний сезон Формулы-1 стал первым, в котором команда «Ред Булл» использует моторы «Хонды». На Гран-при Австралии пилот австрийской «конюшни» Макс Ферстаппен завоевал третье место, что стало первым подиумом «Хонды» в Формуле-1 с 2008 года.

В «Ред Булл» отметили этот факт, попутно потроллив двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Теперь мы можем сражаться. Макс Ферстаппен завоевал третье место на Гран-при Австралии и обеспечил „Хонде“ первый подиум с 2008 года», — сказано в сообщении, размещённом на официальной странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Соответствующий твит можно посмотреть на странице «Ред Булл» в социальной сети.

Фраза «теперь мы можем сражаться» — очевидная отсылка к словам Фернандо Алонсо после Гран-при Австралии 2018 года. Тогда «Макларен», проведший первую гонку с двигателем «Рено» после отказа от услуг «Хонды», усилиями Алонсо завоевал пятое место в гонке, и тот успех испанец охарактеризовал именно этой фразой. Напомним, в минувшие годы «Ред Булл» как раз-таки эксплуатировал моторы «Рено» и в предыдущем сезоне отношения австрийской команды и французских мотористов накалились до предела.