Эггинтон: в плане скорости гонка была очень позитивной для Даниила

Заместитель технического директора «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Австралии Формулы-1, где Даниил Квят финишировал 10-м, а Александер Албон — 14-м.



«В плане скорости гонка была очень позитивной для Даниила при его стратегии от жёстких шин к „медиуму“, позволившей продлить первый отрезок. Он показал сильные результаты на круге на втором отрезке, которые позволили ему набрать одно очко, заработанное в непростой борьбе. Алекс столкнулся с более крупными сложностями: ему пришлось следить за тормозами в трафике в ранней стадии гонки. Однако он сумел показать солидное выступление в первой гонке в Ф-1, многое изучил, и я уверен, что он использует это в Бахрейне.



В целом, с одной стороны, мы покидаем Мельбурн с позитивным настроем, ведь наша новая машина показала хорошую скорость. С другой — мы не добились максимума в квалификации или гонке, что немного разочаровывает. Можно было добиться большего», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».