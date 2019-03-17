В «Хаасе» проведут расследование относительно ситуации с пит-стопом Грожана

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился впечатлениями от итогов Гран-при Австралии, признав, что команда покидает Мельбурн со смешанными чувствами. Вместе с тем функционер дал понять, что остался доволен работой болида.

«Сегодня мы испытываем смешанные чувства. Ситуация с Роменом похожа на дежавю, пит-стоп прошёл с ошибками. В минувшем сезоне, после Гран-при Австралии, мы прошли все 20 гонок без проблем на пит-стопе, но здесь нам немного не хватает удачи. Мы проведём расследование, чтобы понять, что произошло. Пока говорить о чём-то слишком рано.

С другой стороны, Кевин финишировал шестым, что является большим достижением для команды. Мы знаем, что наш болид силён. В нынешнем году мы покидаем Австралию с восемью очками, а в прошлом уезжали из Мельбурна последними, так что этот этап сложился лучше, чем в 2018 году. Думаю, с этой машиной «Хаас» будет силён во всех оставшихся гонках сезона", — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».