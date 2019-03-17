Штайнер — о сходе Грожана: ощущение, что нас сглазили

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал сход Ромена Грожана на Гран-при Австралии.



«На пит-стопе возникла проблема, из-за которой мы потеряли около семи секунд. В итоге гонка для Ромена Грожана была проиграна, даже если бы он смог добраться до финиша. Он не заработал бы очки. Ребята смогли прикрутить колесо обратно, так что в этот раз не повторилась прошлогодняя ситуация, когда мы его потеряли.



Однако уже через 15 кругов гайка сломалась, поскольку её пришлось закручивать силой. Колёсная гайка просто сломалась. Такое ощущение, что нас сглазили. Это странно, потому что после прошлогодней гонки в Австралии у нас прошло 20 беспроблемных этапов, а как только мы вернулись сюда, проблемы повторились», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPToday.