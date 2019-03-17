Квят: я удовлетворён итогами гонки

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментровал итоги Гран-при Австралии, который он закончил на 10-й позиции.



«Я думаю, что в целом уик-энд сложился позитивно. Я финишировал в очках. Если обернуться на квалификацию, я не смог выжать максимум из ситуации, но мы извлекли из этого опыт, который поможет нам выступить лучше в следующий раз.



В гонке всё было очень сложно, но нам удалось сдержать позади машины, которые были быстрее нас, удалось обогнать машины впереди, так что гонку можно назвать удовлетворительной.



Мне удавалось оказывать давление на болиды впереди, но Гасли позади меня был очень быстрым и оказывал давление, чтобы обогнать. Я удовлетворён тем, что нам удалось сдержать его позади. Я очень удовлетворён итогами гонки», — подчеркнул Квят после финиша Гран-при Австралии.