Хюлькенберг: Netflix драматизирует наше соперничество с Магнуссеном

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен считает, что в сериале Drive To Survive не совсем верно показали его взаимоотношения с Нико Хюлькенбергом. По словам Магнуссена, их соперничество — законченная глава.



«Я ещё не видел серию, но должен сказать, что соперничество между мной и Хюлькенбергом — законченная глава. Между нами нет никаких особых отношений. Я бы никогда не стал сосредотачивать своё внимание на соперничестве с одним пилотом! Я уважаю Хюлькенберга. Я считаю, что он действительно хороший пилот», — приводит слова Кевина Магнуссена GrandPrix.



Подтвердил эти слова и сам Нико Хюлькенберг.



«Это обычное соперничество для Формулы-1. Создатели сериала преувеличивают нашу вражду и пытаются это показать не так, как есть на самом деле. Они сделали нас персонажами, мы будто в кино. Должен сказать, что некоторые сцены показаны слишком драматично», — подчеркнул Хюлькенберг.