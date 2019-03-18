В «Макларене» высказались против дочерних команд в Формуле-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун подчеркнул, что его команда полностью поддерживает инициативу «Рено» об ограничении работы крупных команда с мелкими в качестве дочерних.



«Мы разделяем позицию «Рено» в вопросе дочерних команд. Нам нужны справедливые условия для всех участников чемпионата, все команды должны быть независимы друг от друга по дизайну шасси.



Стандартизация запчастей? Да, мы поддерживаем это, если данная практика поможет командам, у которых нет возможностей производить эти детали. Но я не думаю, что правильно, когда определённые команды поставляют свои детали каким-то конкретным командам, а не всем участникам чемпионата. Если практика вторых команд будет закончена, то это пойдёт на пользу всем», — приводит слова Зака Брауна GrandPX.