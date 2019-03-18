Кубица: я не жалею о возвращении в Формулу-1

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что не жалеет о возвращении в Формулу-1. Гран-при Австралии, на котором поляк финишировал 17-м, стал для него первым после восьмилетнего перерыва.

«Нет, я не жалею о возвращении. В прошлом году я обдумывал это решение больше шести недель и понимал, что это будет тяжело, даже не зная, что мы поедем в Австралию неподготовленными. Для меня как пилота дни в Барселоне были самыми важными за последние восемь лет. Каким-то образом мне удалось справиться со всем этим здесь, в Австралии, и теперь мне нужно будет сделать это снова в Бахрейне и, возможно, ещё на нескольких гонках.



Но я не жалею. Я не самый эмоциональный человек, но после финиша почувствовал, что добился чего-то серьёзного. В какой-то момент я услышал от своего инженера, что у меня хороший темп, и начал смеяться, потому что мне казалось, что я стою на месте. Но два года назад никто даже подумать не мог, что я смогу вернуться в гонки. Теперь мне предстоит долгий перелёт домой, но я уезжаю из Австралии счастливым», — цитирует Кубицу GrandPX.news.