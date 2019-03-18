Норрис: я подвёл всех, не набрав очков в Австралии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от Гран-при Австралии.

Норрис был восьмым на стартовой решётке, однако потерял позицию уже на старте. Ещё больше он потерял, когда заехал на пит-стоп, после чего опустился на 12-е место. Ландо сумел обойти Антонио Джовинацци, но было уже поздно, так как его обогнали Лэнс Стролл и Даниил Квят. Норрис финишировал 12-м.



«Было слишком поздно. Очевидно, что Квят и Стролл лишили меня очков. Я немного расстроен, потому что у меня было намного больше потенциала. У болида была достаточная скорость, чтобы попасть в топ-10. Я подвёл всех, поэтому мне нужно убедиться, что этого не повторится.



Горжусь ли своим выступлением на моей первой гонке? О себе такого не скажу. Но я очень горжусь командой. У меня была очень хорошая машина. Неидеальная, но у неё было достаточно скорости, чтобы заехать в топ-10. Я совершил пару ошибок, из-за которых не так счастлив, как после квалификации. Здорово, что моя первая гонка закончилась. Я очень нервничал перед началом, но теперь чувствую себя вполне счастливым», — цитирует Норриса Planet F1.