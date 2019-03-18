Хорнер — о Гасли: в Формуле-1 всегда есть давление, но рано делать выводы

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал пилота своей команды Пьера Гасли.



Гасли дважды разбил болид на предсезонных тестах, провёл тяжёлую квалификацию Гран-при Австралии, а во время самой гонки не сумел заехать в очковую зону, финишировав 11-м.



«В Формуле-1 всегда есть давление, но слишком рано делать выводы. Во время гонки Пьер упорно боролся, учитывая трудную субботу. Но то, что ему нужно, — это выходные без каких-либо проблем. С пятницы он постепенно добился прогресса и предоставил инженерам качественную обратную связь. На самом деле он был очень конкурентоспособен на этой трассе, на которой трудно обгонять. Мы знаем, что у него достаточно скорости, а результаты придут со временем», — цитирует Хорнера GrandPX.news.