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Хорнер — о Гасли: в Формуле-1 всегда есть давление, но рано делать выводы

Хорнер — о Гасли: в Формуле-1 всегда есть давление, но рано делать выводы
Авто / Формула-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал пилота своей команды Пьера Гасли.

Гасли дважды разбил болид на предсезонных тестах, провёл тяжёлую квалификацию Гран-при Австралии, а во время самой гонки не сумел заехать в очковую зону, финишировав 11-м.

«В Формуле-1 всегда есть давление, но слишком рано делать выводы. Во время гонки Пьер упорно боролся, учитывая трудную субботу. Но то, что ему нужно, — это выходные без каких-либо проблем. С пятницы он постепенно добился прогресса и предоставил инженерам качественную обратную связь. На самом деле он был очень конкурентоспособен на этой трассе, на которой трудно обгонять. Мы знаем, что у него достаточно скорости, а результаты придут со временем», — цитирует Хорнера GrandPX.news.

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