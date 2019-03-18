Подруга Квята намекнула на свою беременность

Подруга российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята Келли Пике в своём инстаграм-аккаунте прозрачно намекнула, что беременна. Дочь трёхкратного чемпионата мира Нельсона Пике опубликовала фотографию в купальнике, где заметен её округлившийся живот. Свою фотографию Келли снабдила подписью: «Я надеюсь, твои глаза так же красивы, как цвет моря». Пике добавила тег #СветМойЖизни и отметила в подписи Квята.

О том, что речь идёт о беременности, говорит и репост, который Келли сделала в одной из свежих «сториз». На небольшом видео подруга снимает Келли, изучающую многочисленные комментарии к фото с животом, и подписывает собственное видео: «Когда ты наконец-то рассказала всему миру о новостях».