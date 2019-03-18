Бинотто: потенциал болида «Феррари» выше показанного в гонке в Австралии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от Гран-при Австралии. Пилоты итальянской команды в Мельбурне финишировали четвёртым и пятым.



«Это не то, чего мы ожидали. Зимние тесты прошли по-другому. Выступление в гонке просто отражает то, что у нас было в квалификации. Одно можно сказать наверняка: этот уик-энд не является показателем реального потенциала нашего болида. Мы уверены, что его потенциал, безусловно, выше. Мельбурн — хороший урок. Если мы сможем определить, в чём проблема, мы сможем вернуться ещё сильнее», — приводит слова Бинотто Sky Sports.

Ранее Маттиа назвал ряд факторов, которые привели к проблемам «Феррари» на Гран-при Австралии, отметив, что пока не разобрался в причинах их появления.