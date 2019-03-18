В «Мерседесе» настроены скептически относительно лимита бюджета в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вновь высказался против введения лимитирования бюджета команд Формулы-1 в рамках пересмотра правил серии перед 2021 годом.



В пресс-конференции перед Гран-при Австралии президент ФИА Жан Тодт заявил, что они далеко продвинулись в подготовке к введению этого правила.

«Сложность заключается в контроле над расходами, потому что команды слишком по-разному организованы. Всё очень сложно», — цитирует Вольфа GrandPX.news.



Генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что Liberty Media попытается найти компромиссы с недовольными командами, в числе которых был и „Ред Булл“.



«Есть общее направление, в котором мы идём, потом есть детали и десять разных взглядов на эти детали. Попытаться найти компромиссы — не что-то уникальное», — сказал Кэри.