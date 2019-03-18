Кубица: в гонке я чуть не рассмеялся, когда мне сказали, что мой темп неплох

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица рассказал о впечатлениях с Гран-при Австралии, в ходе которого он повредил машину и финишировал последним, став 17-м.

«Болид чувствовал себя не очень хорошо. К тому же я на третьем круге потерял одно зеркало. Так что это было довольно тяжёло. Как-то мне сказали по радио, что мой темп неплох. На самом деле он действительно был неплох для того состояния, в котором была машина. Но я чуть не рассмеялся, потому что мне было очень плохо.



В целом я покидаю Австралию с большим опытом и отчасти радостным. Хотя я никогда не думал, что скажу что-то подобное, имея такой темп и заканчивая гонку настолько внизу. Но такова реальность», — приводит слова Роберта Кубицы RaceFans.