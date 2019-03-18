Экклстоун больше расстроился из-за гибели Уайтинга, чем от смертей гонщиков

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что смерть гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга повлияла на него больше, чем гибель пилотов.



Экклстоун, чьё становление в «Королевских гонках» пришлось на 60-е и 70-е года, не раз сталкивался со смертями гонщиков во время гонок. За те два десятилетися погибло 26 пилотов. Однако труднее Берни перенёс именно утрату Уайтинга.



«Подобное уже случилось со мной, потому что я был в очень хороших отношениях со многими гонщиками, которых мы потеряли в 70-е годы. Они были мне очень близки… Я больше расстроился из-за Чарли. Потому что с пилотами ты можешь ожидать, что что-то случится, так как подобное происходило много раз, это не так сильно шокирует. Но когда это происходит с кем-то из штатных людей… тогда всё по-другому», — цитирует Экклстоуна ESPN.