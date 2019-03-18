Абитебуль — о дебюте Риккардо в «Рено»: в основном всё прошло неудачно

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал выступление пилота его команды Даниэля Риккардо на Гран-при Австралии. Риккардо на первом же круге потерял крыло и позднее был вынужден сойти.

«Давайте будем честными, я не могу сказать, что во время уик-энда мы были единым целым. Это коллективный спорт. В основном всё прошло неудачно, кроме проблесков в свободных практиках. Но свободные практики не имеют значения. Нам нужно коллективно стать лучше. Это процесс обучения. Когда меняешь пилота, то делаешь несколько шагов назад, прежде чем сделать шаг вперёд. Вот через это мы сейчас проходим.



Даниэлю не так повезло, как Нико, который также пытался отыграть несколько позиций на старте. Это не тот дебют, который хотели мы и Даниэль. Однако мы знаем, что всё будет гораздо лучше и проще, если хорошо выступить в квалификации. Надеюсь, в будущем эту яму заделают, потому что она немного опасна. Конечно, вовсе не обязательно болид должен был оказаться там, но на старте такое возможно», – цитирует Абитебуля Autosport.