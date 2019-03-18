Боттас не переживал по поводу возможной командной тактики на Гран-при Австралии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что не видел причин применять командную тактику со стороны капитанского мостика на Гран-при Австралии.



«Я не думал о том, что случится ситуация с командной тактикой, да и не было никаких причин. На старте сезона всё начинается с нуля, у всех равное количество очков, а мы здесь для того, чтобы бороться. И я, и Льюис, хотим бороться между собой и против соперников. Мы по-прежнему одна команда, так что нет никакого смысла думать о подобных вещах.



Каждый год вы учитесь и узнаёте новое о себе. Что работает, что не работает с точки зрения подготовки и как работать в преддверии сезона. Довольно сложно объяснить, что происходило прошлой зимой, но что-то изменилось с точки зрения того, как я отношусь к вещам, к гонкам. Мне было комфортно в машине, и это главное», — приводит слова Боттаса Crash.