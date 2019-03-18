В «Хонде» чувствуют себя более расслабленно после Гран-при Австралии

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе подчеркнул, что компания чувствует себя более расслабленно после успешного выступления на Гран-при Австралии, где Макс Ферстаппен заработал первый подиум для «Хонды» с 2008 года.



«Думаю, да, мы можем расслабиться от давления. У нас есть мотивация для развития, это отличный результат.



Мы получили некоторые данные из тестов в Барселоне и кое-что получили здесь, в Австралии. Мы видим явный разрыв между ведущими командами. Подиум не вносит никаких изменений в нашу программу и список целей на сезон.



На этой трассе мы были сильнее «Феррари». Но мы не знаем, что будет в Барселоне, если «Феррари» всё ещё сильна. Здесь играет роль сочетание пилотов, болидов и трассы. Нелегко сказать, где мы находимся. Мы едем на другую трассу, где можем оказаться в другом положении. Но в целом результат и гоночный темп нас обнадёживают», — приводит слова Танабе Motorsport.