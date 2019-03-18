Леклер чуть не проколол колесо Феттелю на старте гонки

17 марта в Мельбурне на автодроме «Альберт-Парк» состоялась первая гонка сезона в Формуле-1. Гран-при Австралии мог закончиться для команды «Феррари» катастрофой уже в самом начале. На старте новобранец «Скудерии» Шарль Леклер едва не проколол шину напарнику по команде Себастьяну Феттелю. Видео с этим эпизодом размещено на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, оба пилота «Феррари» добрались до финиша Гран-при Австралии. Себастьян Феттель классифицировался четвёртым, а Шарль Леклер стал пятым. При этом в конце гонки команда не позволила монегаску атаковать Феттеля, применив командную тактику.

Видео опасного инцидента на старте гонки можно увидеть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».