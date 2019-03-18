Вольф: в Австралии я увидел доминирующего Боттаса образца 2008 года

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отдал должное успеху Валттери Боттаса на Гран-при Австралия. 17 марта финн завоевал уверенную победу на автодроме «Альберт-Парк». По словам Вольфа, подобное выступление Валттери заставило его вспомнить 2008 год, когда финский спортсмен крушил соперников в «Формуле-Рено».

«Видел большинство гонок Боттаса, и гонка в Австралии была сильнейшей. В 2008 году позвонил молодой паренёк и попросил о встрече. Был снежный день, этот финский парень пришёл в одном свитере и попросил у меня совета.

В то время он доминировал в Формуле-Рено, опережая почти всех на круг, а в серии тогда выступали Жан-Эрик Вернь, Роберто Мери и Даниэль Риккардо. Именно этого доминирующего Боттаса я и увидел в гонке в Австралии. Думаю, после выступлений в «Уильямсе», ему необходимо было пережить шок от перехода в «Мерседес», — приводит слова Вольфа Crash.