Хэмилтон считает, что новые болиды не улучшили возможности для обгонов

В минувший уик-энд в Мельбурне состоялся первый этап нового сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии. В в очередной сезон команды вступили с немного обновлённым техническим регламентом, в частности, были привнесены изменения в аэродинамике, что, по замыслу руководства серии, должно было способствовать росту количества обгонов. Однако уже после стартового Гран-при сезона-2019 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять, что изменения не принесли желаемого эффекта.

«Я не чувствую разницы. Обгонять соперников по-прежнему очень тяжело. Единственное, что стало лучше — эффект от DRS. Как только оно открывается, чувствуется, что мощности гораздо больше, чем в 2018 году, но преследовать оппонентов всё ещё очень непросто», — приводит слова британца RaceFans.