Марко: в «Хонде» пообещали, что скоро их двигатель станет мощнее

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отметил, что «Хонда», которая поставляет его команде двигатели, обещает догнать разрыв в мощности от «Мерседеса» в 10-20 л.с.

«Руководство, которое было в Мельбурне, пообещало нам, что скоро будет больше мощности. Если увеличение мощности будет слишком значительным, мы не будем дожидаться восьмой гонки. В таком случае мы готовы быть оштрафованными. Тогда мы должны будем разработать шасси, чтобы догнать опережающих нас», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.

Ранее Хельмут рассказал о борьбе между Пьером Гасли и Даниилом Квятом на Гран-при Австралии.

«Что касается борьбы Пьера Гасли и Даниила Квята в ходе гонки, то у нас не стоял вопрос о том, чтобы отдать приказ Квяту пропустить Гасли, пилотам программы «Ред Булл» позволено бороться друг с другом», — заявил Марко.