Ферстаппен: в «Хонде» были крайне обрадованы моему обгону «Феррари» Феттеля

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой обгон гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля во время Гран-при Австралии. Голландец отметил реакцию «Хонды», которая поставляет австрийской команде двигатели.

«У меня был активирован party mode (специальный режим работы мотора, придающий большую мощность. — Прим. ред.). Вы могли понять, что с максимальной скоростью всё в порядке. В «Хонде» были крайне обрадованы обгону «Феррари» на трассе», — цитирует Ферстаппена его официальный сайт.

Ранее об обгоне высказался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

«Небольшая ошибка Макса лишила его возможности подготовить финальную атаку, но обгон Себастьяна Феттеля в его исполнении был манёвром мирового уровня. Воодушевляет, что мы не испытали никаких проблем с силовой установкой, всё работало прекрасно. Мотор «Хонды» был хорош», — сказал Марко.