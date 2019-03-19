Риккардо: завершу карьеру, как только уйду из Формулы-1

Пилот команды Формулы-1 «Рено» Даниэль Риккардо оценил возможность своего участия в гонках других серий автоспорта. По словам 29-летнего австралийца, с большой долей вероятности он завершит карьеру одновременно с уходом из «Королевских гонок».

«Меня недавно спросили, хотел бы я после Формулы-1 поучаствовать в других гонках. Например в NASCAR или «24 часах Ле-Мана». Когда я несколько лет назад впервые попал в Формулу-1, то ответил бы: „Да, это было бы здорово. Я с удовольствием“. Но чем больше я этим занимаюсь, тем больше это меня утомляет. И я подумал: «Как только я закончу в Формуле-1, то думаю, что завершу карьеру», — приводит слова Риккардо Supercars.

Напомним, что на первой гонке сезона-2019 Формулы-1 Риккардо сошёл с дистанции и не сумел финишировать.