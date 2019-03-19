Вольф назвал условие, при котором Ферстаппен будет претендентом на чемпионство

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет претендентом на титул нынешнего сезона при условии, что двигатель «Хонды» будет показывать ту же производительность, которую он показал в Австралии.



Во время Гран-при Австралии Ферстаппен обогнал Себастьяна Феттеля из «Феррари». Из-за этого и впечатляющего финиша Макса на третьем месте Вольф убежден, что 21-летний голландец может побороться за чемпионство сезона-2019.



«Когда видишь, как Ферстаппен обогнал Феттеля, то понимаешь, что у „Хонды“ хорошая мощность двигателя. Никто больше не смог там такое повторить. Так что это действительно благодаря „Хонде“. Приятно видеть их в топе. Сочетание „Хонды“ и „Ред Булл“ — это большая угроза.



Если „Хонда“ сможет демонстрировать такую же производительность в каждой гонке, то Ферстаппен будет претендентом на титул. Нам придётся считаться с ними в этом году, и это хорошо. „Хонда“ заслуживает возвращения в топ», — цитирует Вольфа GPblog.