Э. Фиттипальди: Алонсо вернётся в Формулу-1 через год

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди считает, что другой двукратный чемпион Фернандо Алонсо в скором времени вернётся в «Большие призы».

«Все мы думали, что в период 2015-2017 гг. проблема была в „Хонде“, но в минувшем году то же самое произошло и с „Рено“. В любом случае я думаю, что Фернандо вернётся в Формулу-1 через год. Я вижу, что физически он в отличной форме, а в плане психологии он очень мотивирован и хочет побеждать, так что почему бы ему не вернуться? Если у него будет хорошая машина и команда, способная побеждать, он обязательно вернётся», — приводит слова бразильского ветерана автоспорта GPFans.

В 2019 году Фернандо Алонсо выступит в чемпионате IndyCar в гонке «500 миль Индианаполиса», также он продолжает выступать в WEC.