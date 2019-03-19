Ральф Шумахер — о командной тактике «Феррари»: Леклер знал, с чем столкнётся

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о решении «Феррари» применить командную тактику на Гран-при Австралии, которая лишила Шарля Леклера возможности атаковать Себастьяна Феттеля в конце гонки. По словам Шумахера, в «Скудерии» приняли правильное решение, а Леклер прекрасно осознаёт свою роль в команде.

«Это напомнило мою гонку в Спа в 1998 году. Тогда команда дала мне приказ не атаковать Хилла. Конечно, это не добавляло мне энтузиазма, но такова была часть соглашения, и здесь такая же ситуация. Шарль знал, с чем столкнётся, и он не будет жаловаться.

С учётом обстановки в гонке, когда Феттель уже не мог догнать никого другого, а позади была подушка безопасности в виде Леклера, думаю, решение было правильным. Кроме того, если бы мне сейчас пришлось ставить деньги на одного из пилотов «Феррари, я бы отдал предпочтение Феттелю. Да, его сейчас критикуют, но в „Феррари“ приняли правильное решение. Что касается Леклера, то он должен это принять и двигаться дальше, ведь он знал, что так будет», — приводит слова немца французская редакция Motorsport.