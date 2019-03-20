Расселл: гонка в Австралии была для «Уильямса» тестовой сессией

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что с учётом слабого темпа болида в команде к Гран-при Австралии отнеслись как к тренировочной сессии.

«Лично я могу быть немного удовлетворён уик-эндом в Австралии. Суббота действительно мне удалась, и я покидал трассу с высоко поднятой головой. Что касается гонки, то мы знали, в какой мы форме. Моя дуэль с Кубицей не была совсем честной, так как он повредил болид в самом начале. Перед нами стояла задача просто довести болид до финиша и узнать как можно больше информации.

Мы относились к этому как к тестовой сессии, ведь мы очень далеки от других. С учётом слабого темпа пытаться оптимизировать настройки было бессмысленно", — приводит слова британца Planet F1.