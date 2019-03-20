Во Вьетнаме начато строительство трассы Формулы-1

В Ханое начато строительство трассы для проведения Гран-при Вьетнама, сообщает First Post. Длина трассы составит 5565 метров. Часть маршрута будет пролегать по уже существующим улицам города. Также планируется возведение боксов и других технических помещений. Ожидается, что работы будут завершены в марте 2020 года. Этап в Ханое состоится уже в следующем году.

Не так давно руководство Формулы-1 заключило с властями Вьетнама 10-летний контракт на проведение Гран-при. Ежегодно это мероприятие будет обходиться в $ 60 млн. Ожидается, что сумма будет предоставлена в том числе частными инвесторами.

По сути Гран-при Вьетнама призван заменить в регионе Юго-Восточной Азии Гран-при Малайзии, который выпал из календаря чемпионата после 2017 года.