Феттель: Леклер будет оказывать на меня давление на протяжении всего года

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о новом напарнике по команде Шарле Леклере, отметив, что ожидает от монегаска прессинга на протяжении всего сезона.

«Очевидно, что мечта Шарля воплотилась в жизнь. Здорово в таком возрасте присоединиться к такой большой команде. Пока я вижу, что он выполняет отменную работу, он будет оказывать на меня давление на протяжении всего сезона. Я понимаю это и ожидаю, что между нами будет очень плотная борьба.

Шарль очень талантлив. Мне бы хотелось встретиться с его родителями и поздравить их, ведь их сын отличный парень и к тому же быстрый пилот. Уверен, битва между нами будет очень тяжёлой и плотной. Но также я надеюсь, что вместе с ним мы здорово повеселимся», — приводит слова Феттеля Autosport.