Боттас: победа будет отличным импульсом на весь сезон

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас убеждён, что победа на Гран-при Австралии придаст его выступлениям позитивный импульс на весь сезон.

«В спорте, особенно в нашем спорте, уверенность, приходящая от результата, служит огромной помощью. Это придаёт большой импульс. Даже когда ты сталкиваешься с трудностями, ты всегда вспоминаешь хорошие моменты и это придаёт тебе сил, ведь ты понимаешь, что ты способен на такое.

Я провёл год без побед, так что этот успех определённо был мне необходим. Это будет отличным импульсом на нынешний сезон. Старт сезона получился идеальным и он отличается от того, что было в прошлом году. Мне нужно продолжать в том же духе.

Также хочу поблагодарить команду, победа — не заслуга одного человека. На базе в Брэкли есть много героев, о которых никто не знает", — приводит слова финна Crash.