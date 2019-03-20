«Мерседес» отказался от съёмок в сериале из-за аналогичного решения «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскрыл причины, по которым команда отказалась от участия в съёмках сериала Drive to Survive, транслируемого на стриминговом сервисе Netflix.



«У нас были веские причины не участвовать в прошлом году в съёмках сериала. Основной причиной было то, что я чувствовал, что это может отвлекать от соревнований и что наш основной конкурент, «Феррари», отказался от участия. Когда у вас над головой висят микрофон и камера, это нарушает внутреннюю среду команды.



СМИ работают, это делает Формулу-1 такой, какая она есть, и мы должны быть благодарны. Понимал, что участие в съёмках может повредить работе, и отказался от этой затеи. Однако мы открыты для дальнейшего участия. Я посмотрел первые три серии, и это раскрывает Формулу-1 с другой стороны. Повествование раскрывает истори, которые не являются очевидными, как наше противостояние с «Феррари». Да, спорт не является основным сюжетом, но есть интересные истории. Люди, которые не заинтересованы в Формуле-1, остались довольны сериалом», — приводит слова Тото Вольфа GPToday.