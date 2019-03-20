Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Уэббер рассказал, почему отказался от контракта с «Феррари»

Уэббер рассказал, почему отказался от контракта с «Феррари»
Авто / Формула-1

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер подчеркнул, что в 2013 году был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Феррари», однако принял решение остаться в «Ред Булл», поскольку его не устроила продолжительность контракта, предлагаемого итальянской командой.

«У меня была встреча со Стефано Доменикали в Монте-Карло, и мы были близки к тому, чтобы достичь соглашения. Я очень надеялся на сотрудничество со Стефано, но, думаю, что для меня стало проблемой то, на какой срок предлагался контракт.

Я бы определённо подписал двухлетний контракт с «Феррари», но мне предлагали контракт по системе «1+1». В итоге я принял решение остаться в «Ред Булл», — приводит слова Марка Уэббера Daily Express.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент