Уэббер рассказал, почему отказался от контракта с «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер подчеркнул, что в 2013 году был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Феррари», однако принял решение остаться в «Ред Булл», поскольку его не устроила продолжительность контракта, предлагаемого итальянской командой.



«У меня была встреча со Стефано Доменикали в Монте-Карло, и мы были близки к тому, чтобы достичь соглашения. Я очень надеялся на сотрудничество со Стефано, но, думаю, что для меня стало проблемой то, на какой срок предлагался контракт.



Я бы определённо подписал двухлетний контракт с «Феррари», но мне предлагали контракт по системе «1+1». В итоге я принял решение остаться в «Ред Булл», — приводит слова Марка Уэббера Daily Express.