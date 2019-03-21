Мик Шумахер: сравнение с отцом для меня никогда не было проблемой

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик подчеркнул, что для него не является проблемой то, что его будут сравнивать с титулованным отцом.



«То, что меня будут сравнивать с отцом никогда не было проблемой. Быть в сравнении с лучшим гонщиком в истории Формулы-1 — это то, чего хочется добиться, поскольку мой отец — особенный человек.



Для меня большая честь, быть в сравнении с отцом, поэтому я пытаюсь учиться и совершенствоваться. Я могу ногому научиться у «Феррари», потому что у них много опыта и я хочу работать с ними, чтобы добиться максимума своих возможностей. Первые впечатления были очень эмоциаонльными, потому что меня привествовали в семье, которая всегда была частью моей семьи», — приводит слова Мика Шумахера BBC.