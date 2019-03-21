Ральф Шумахер — о победе Боттаса: просто хороший уик-энд, не больше и не меньше

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер не считает, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттаса как-то изменился перед нынешним сезоном.



После неудачного прошлого сезона Валттери заявлял, что в межсезонье он обновился и теперь полон решимости сделать всё, чтобы добиться успеха. На дебютной гонке сезона в Австралии финн одержал победу. Однако Шумахер сказал о Боттасе следующее:

«Я бы сказал, что для него это был просто хороший уик-энд, не больше и не меньше. Без повреждённого днища Хэмилтона и старта я уверен, что там была бы стандартная картина», — цитирует Ральфа Motorsport-Total.

Ранее бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг заявил, что Боттасу в сезоне-2019 будет вполне по силам побороться за титул.



«Думаю, что Боттас может стать чемпионом мира. В этом году он в боевом режиме. В Формуле-1 нельзя недооценивать психологическую сторону, вспомните пример Себастьяна Феттеля в минувшем чемпионате.



Проблема Валттери может заключаться в том, что Хэмилтон всегда очень хорош в квалификациях. Тем не менее у нас есть шанс увидеть настоящую дуэль. Полагаю, что, если Боттас сохранит позитивный настрой, он сможет стать чемпионом мира. Потому как Хэмилтон в таких ситуациях проявляет слабость", — сказал Росберг.