Албон впечатлён тем, что в Формуле-1 можно ехать на 95 процентов от возможностей

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от своего первого Гран-при в Формуле-1.

«Больше всего меня впечатлило пилотирование. В Формуле-2 едешь большую часть времени на 90 процентов от возможностей, чтобы сохранить шины. В Формуле-1 это больше похоже на 95 процентов, поэтому можно выдавать немного больше.



Дело в том, что неприятно кого-то преследовать. Бороться реально сложно, и ты не можешь провести больше двух кругов подряд, не перегрев шины. Поэтому я только учусь этому. С преследованием всё оказалось лучше, чем я ожидал. Думаю, это связано с новыми правилами, но обгонять всё ещё нелегко. Мельбурн — не самый простой пример для этого, но когда борешься, поддерживать шины сложнее», — цитирует Албона F1i.