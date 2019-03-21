Вольф опроверг слухи о создании альтернативной серии с Экклстоуном и Строллом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что ни он, ни Лоуренс Стролл, ни Берни Экклстоун не планируют отказываться от Формулы-1.



Около месяца назад появилась информация, что Вольф провёл встречу с бывшим главой Формулы-1 Берни Экклстоуном и владельцем команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» Лоуренсом Строллом в швейцарском курортном городе. Это происходило на фоне серьёзных опасений по поводу того, как владелец Формулы-1 — компания Liberty Media — управляет серией.

Всё это породило слухи, что участники встречи планируют создать свою независимую серию гонок. Вольф опроверг эти слухи.

«Лоуренс пригласил меня в Гштад, а у Берни там шале. Разговоры о другой серии — бредни. Мы полностью поддерживаем Liberty в их кампании по Формуле-1», — цитирует Тото GPblog.