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Глок встал на защиту Кубицы в связи с его неудачным возвращением в Формулу-1

Глок встал на защиту Кубицы в связи с его неудачным возвращением в Формулу-1
Авто / Формула-1

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок встал на сторону гонщика «Уильямса» Роберта Кубицы после неудачного возвращения поляка на этапе в Мельбурне.

Кубица не выступал в «Королевских гонках» восемь лет из-за травмы руки. На дебютной гонке сезона-2019 в Австралии он финишировал 17-м, став последним среди доехавших до финиша.

«Конечно, пилотировать с одной рукой тяжелее, чем с двумя. Но я внимательно смотрел гонку, и временами он был на уровне Рассела. Я знаю это по собственному опыту. Когда ты выступаешь за настолько плохую команду, речь идёт о том, на сколько вас опередят и сколько времени ты потеряешь», — приводит слова Глока Auto Bild.

Ранее сам Роберт заявил, что не жалеет о возвращении в Формулу-1.

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