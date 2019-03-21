Источник: неудача «Феррари» в Австралии вызвана проблемой с турбонаддувом

Итальянское издание Tuttosport провело анализ выступления «Феррари» на Гран-при Австралии, чтобы выявить, в чём была причины неудачного выступления итальянской команды на дебютной гонке Формулы-1 в сезоне-2019.

Отмечается, что проблема силового агрегата находится в турбокомпрессоре. Кроме того турбокомпрессор напрямую связан с гибридной частью силового агрегата, а именно с MGU-H, что сказалось на её эффективности.

Напомним, что после доминирующих выступлений на предсезонных тестах пилоты «Феррари» финишировали в Австралии четвёрым и пятым. Ранее различные СМИ привели целых пять теорий, которые могли бы объяснить неожиданный провал Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера во время гоночного уик-энда на «Альберт-Парке».