Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: неудача «Феррари» в Австралии вызвана проблемой с турбонаддувом

Источник: неудача «Феррари» в Австралии вызвана проблемой с турбонаддувом
Авто / Формула-1

Итальянское издание Tuttosport провело анализ выступления «Феррари» на Гран-при Австралии, чтобы выявить, в чём была причины неудачного выступления итальянской команды на дебютной гонке Формулы-1 в сезоне-2019.

Отмечается, что проблема силового агрегата находится в турбокомпрессоре. Кроме того турбокомпрессор напрямую связан с гибридной частью силового агрегата, а именно с MGU-H, что сказалось на её эффективности.

Напомним, что после доминирующих выступлений на предсезонных тестах пилоты «Феррари» финишировали в Австралии четвёрым и пятым. Ранее различные СМИ привели целых пять теорий, которые могли бы объяснить неожиданный провал Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера во время гоночного уик-энда на «Альберт-Парке».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент