Муниципальный совет Зандворта готов инвестировать € 4 млн в Гран-при Нидерландов

Муниципальный совет Зандворта заявил о готовности инвестировать € 4 млн в гонку Формулы-1 в голландском городе, сообщает GPFans.



Ранее стало известно, что владельцы Формулы-1 предложили автодрому «Зандворт» вновь проводить Гран-при Нидерландов. Помимо трассы в Зандворте на право проведения этапа на голландской земле претендует автодром в Ассене, на котором в настоящее время проходят гонки чемпионата MotoGP.



Стоит отметить, что обе трассы запросили от голландского правительства ежегодный денежный взнос в размере € 5 млн. Однако министр спорта Нидерландов Бруно Брюинс заявил, что Гран-при Формулы-1 в их стране не будет получать государственное финансирование. Стоит отметить, что на «Зандворте» проводились Гран-при с 1952 по 1985 год.