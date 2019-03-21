Министр спорта Польши: всегда буду поддерживать Кубицу

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька прокомментировал возвращение Роберта Кубицы в Формулу-1.



«В спорте важно продолжать бороться до самого конца. Я всегда буду поддерживать Роберта Кубицу, независимо от того как именно он пилотирует, потому что его возвращение в Формулу-1 является отличной историей. Всегда верил, что его ждёт успех и что он вернётся в Формулу-1», — приводит слова бывшего спринтера министра спорта и туризма Польши Витольда Баньки Associated Press.



На Гран-при Австралии Роберт Кубица финишировал последним, уступив лидеру более трёх кругов. Эта гонка стала для Кубицы первой с 2010 года в Формуле-1. В 2011 году Кубица попал в аварию на Ралли Андора, получив серьёзные травмы руки.