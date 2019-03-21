В «Хаасе» считают, что правило быстрейшего круга идёт на пользу лишь лидерам

В преддверии нового сезона Формулы-1 руководство чемпионата утвердило новое правило, согласно которому пилот, показавший быстрейший круг в гонке, получает дополнительное очко. При этом этот балл может быть заработан лишь в том случае, если обладатель лучшего круга финишировал в топ-10. После Гран-при Австралии спортивный директор Формулы-1 Росс Браун остался доволен результатами нововведения.

Однако пилоты «Хааса» полагают, что это правило играет на руку лишь топ-командам.

«Жаль, что это очко, на которое мы не сможем рассчитывать. Думаю, в этом не было необходимости. Это случайный бал, в борьбе за который мы не принимаем участия», — приводит слова Кевина Магнуссена Nextgen-Auto. Вторит датчанину и напарник по команде Ромен Грожан.

«Это правило лишь для топ-команд. Для середняков это ничего не меняет», — сказал француз.