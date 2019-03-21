Шварцман завершил первые официальные тесты в Формуле-3 на 4-м месте

Во французском Ле-Кастелле завершились первые официальные предсезонные тесты Формулы-3. Напомним, 2019 год станет дебютным для этой серии, которая образовалась в результате слияния GP3 и Европейской Формулы-3.

В ходе тестовых сессий лучшее время удалось показать датчанину Кристиану Лундгору, вторым в протоколе стал Маркус Армстронг, тройку лучших замкнул Леонардо Пульчини. Пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман показал четвёртое время. Артём Петров занял в протоколе 25-е место.

Формула-3. Тесты. Ле-Кастелль

1. Кристиан Лундгор (ART) — 1.48,786

2. Маркус Армстронг (Prema) — 1.48,800

3. Леонардо Пульчини (Hitech) — 1.48,904

4. Роберт Шварцман (Prema) — 1.48,975

5. Йифей Е (Hitech) — 1.48,786

6. Ричард Версхор (MP) — 1.49,118

7. Макс Фьютрелл (ART) — 1.49,133

8. Лиам Лоусон (MP) — 1.49,176

9. Джейк Хьюз (HWA) — 1.49,206

10. Фелипе Другович (Carlin) — 1.49,240...

25. Артём Петров (Jenzer) — 1.49,660.