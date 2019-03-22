Вольф — об увлечении Хэмилтона экстримом: мы должны принять это

Несколько дней назад пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на своей официальной странице в «Инстаграме» выложил видео, на котором он совершает прыжок с парашютом. Глава немецкой команды Тото Вольф дал понять, что он не намерен запрещать британцу заниматься экстремальными видами спорта и полностью ему доверяет.

«Конечно, я переживаю. В минувшем году, когда он тестировал мотоцикл, я не мог дозвониться ни до него, ни до его гоночного инженера, но Льюису уже не 18 или 19 лет и полагаю, он принимает правильные решения. Когда он отвлекается от основной деятельности, он всегда возвращается сильнее. Мы просто должны принять это», — приводит слова функционера Motorsport-Total.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон может принять участие в тестовых заездах на мотоцикле команды MotoGP «Ямаха».