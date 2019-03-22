Эспелета: финансовая модель MotoGP отличается от модели Формулы-1

Кармело Эспелета, глава компании Dorna, которая является правообладателем MotoGP, выразил уверенность, что финансовая модель мотогоночной серии лучше, чем финансовая модель Формулы-1.

Формула-1 ведёт тяжёлые переговоры о новом Договоре согласия с 2021 года. У Эспелеты своё мнение на этот счёт.



«Наши коммерческие договорённости выгодны и Dorna, и командам. Наша модель отличается от того, что делается в Формуле-1. Мы отдаём больше денег частным командам, а не заводским. Эти команды имеют право на финансовую поддержку. Мы нашли решения, позволяющие частным командам конкурировать.



Мы предполагаем, что мы в первую очередь — спорт. И мы считаем, что самый важный элемент — человеческий фактор. MotoGP — лучшая мотосерия в мире, потому что она объединила лучших гонщиков. Наша цель — предоставить им место, где они продемонстрируют свой талант», — цитирует Эспелету Auto Hebdo.