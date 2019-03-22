Бриаторе: с таким «Мерседесом» вопрос один: станет чемпионом Хэмилтон или Боттас

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Рено» Флавио Бриаторе считает, что «Феррари» не сможет выиграть чемпионский титул «Королевских гонок» в сезоне-2019.



«Им будет очень тяжело. С прошлого года ничего не изменилось. У них было три месяца зимы, чтобы подготовить болид, и „Феррари“ не сумела сократить отставание от „Мерседеса“. С таким сильным „Мерседесом“ единственный вопрос в том, кто станет чемпионом — Хэмилтон или Боттас. Чтобы победить их, „Феррари“ нужно стать быстрее на восемь-девять десятых. „Мерседес“ продолжит доминировать.



Да, в Австралии нетипичная трасса, но если вы сильны, то сильны везде. Вам будет тяжело, если оправдания начинаются с первой же гонки. Чего не хватает „Феррари“? Должно работать всё. Но сейчас идёт чемпионат по шинам, а не чемпионат среди гонщиков. Гонка стала настолько технологичной, что вы слышите от комментаторов только о шинах, шинах, шинах, а не о борьбе гладиаторов», — цитирует Бриаторе GrandPX.news.